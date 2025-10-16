Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 2: Showdown in Texas
40 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Die Reise geht nach Texarkana, Texas, zur "Bill Moran School of Bladesmithing" - der ältesten Messerschmiedeschule des Landes. Dort werden drei ihrer besten Schmiede auf die ultimative Probe gestellt.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC