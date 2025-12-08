Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 3: Showdown in Montana
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Die Reise geht nach Bigfork, Montana, zur "New Agrarian School", wo drei ihrer besten Schmiede härter denn je auf die Probe gestellt werden. Nach zwei kräfteraubenden Herausforderungen wird nur einer übrig bleiben und die "New Agrarian School" im Finale um den ultimativen Hauptpreis vertreten.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC