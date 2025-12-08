Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Showdown in Montana

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 3vom 08.12.2025
Showdown in Montana

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 3: Showdown in Montana

40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Die Reise geht nach Bigfork, Montana, zur "New Agrarian School", wo drei ihrer besten Schmiede härter denn je auf die Probe gestellt werden. Nach zwei kräfteraubenden Herausforderungen wird nur einer übrig bleiben und die "New Agrarian School" im Finale um den ultimativen Hauptpreis vertreten.

