Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Showdown in Michigan

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 4vom 15.12.2025
Showdown in Michigan

Showdown in MichiganJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 4: Showdown in Michigan

43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Die Reise geht nach Kalamazoo, Michigan, zu "Combat Ready Art", wo drei ihrer besten Schmiede auf eine noch nie dagewesene Probe gestellt werden. Nach zwei gnadenlosen Herausforderungen wird nur einer von ihnen im Kampf um den ultimativen Hauptpreis antreten.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen