Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 5: Napoleons Säbel
42 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Vier Schmiede müssen Metall verarbeiten, das in verschiedenen Haushaltsgegenständen zu finden ist. Nach ein paar harten Runden kehren die zwei Finalisten in ihre Heimschmieden zurück, um einen der legendärsten Säbel der Geschichte nachzubilden - den "Napoleon Presentation Saber". Welcher Schmied wird eine Waffe schmieden, die dem berüchtigten Feldherrn würdig ist und sich die 10.000 Dollar Presigeld sichern?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC