Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 11: Der Kavalleriesäbel
38 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Im Finale fertigen sie eine der legendärsten Waffen der Kriegsgeschichte an: den Kavalleriesäbel.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC