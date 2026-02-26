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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Pata

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 15vom 26.02.2026
Das Pata

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 15: Das Pata

41 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Heute treten vier Gewinner aus vorangegangenen Sendungen gegeneinander, um zu zeigen, wer der Beste der Besten ist. Im Finale entsteht eine mittelalterliche Hieb- und Stichwaffe aus Indien: das Pata.

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