Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Hunga Munga

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 18.02.2026
Das Hunga Munga

Das Hunga MungaJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 6: Das Hunga Munga

41 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten fertigen heute ein afrikanisches Wurfeisen an: das Hunga Munga.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 9 Staffeln und Folgen