Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 40: Der Husarensäbel
39 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie einen Husarensäbel an, der während der Österreichisch-Ungarischen Monarchie des späten 17. Jahrhunderts zum Einsatz kam.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC