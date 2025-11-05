Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Kopis

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 39vom 05.11.2025
Die Kopis

Die KopisJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 39: Die Kopis

38 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie einen Kopis an. Dabei handelt es sich um ein Hiebschwert aus der Antike.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen