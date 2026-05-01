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Wettkampf der Waffenschmiede

Tödliches Duo

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 21vom 29.05.2026
Tödliches Duo

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 21: Tödliches Duo

38 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Kandidaten fertigen heute eine Klinge mit zwei Techniken.

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