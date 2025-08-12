Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Waffen der Revolution

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 43vom 12.08.2025
Waffen der Revolution

Waffen der RevolutionJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 43: Waffen der Revolution

37 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten stellen ein Messer aus dem Stahl einer Guillotine her. Mit dieser Hinrichtungsgerätschaft wurden tausende Menschen während der Französischen Revolution getötet.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen