Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 25vom 31.07.2025
38 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Juror J. Neilson hat heute in der Schmiede das Sagen und bestimmt über die Werke der Teilnehmer.

