Staffel 1Folge 1
Folge 1: Dosenbier

13 Min.Ab 16

Ein Straßenmusiker und eine Schauspielerin lernen sich inmitten des Lockdowns kennen. Doch was wie eine Liebesgeschichte beginnt, verzweigt sich in verschiedensten Erzählsträngen ambivalenter Charaktere. „Wien0815“ ist liebevolle Hommage an die Stadt Wien, die Kunst und das Leben in der Pandemie.

