Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien 0815

Psychotherapie

Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 27.12.2024
Psychotherapie

PsychotherapieJetzt kostenlos streamen

Wien 0815

Folge 3: Psychotherapie

14 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 16

Ein Straßenmusiker und eine Schauspielerin lernen sich inmitten des Lockdowns kennen. Doch was wie eine Liebesgeschichte beginnt, verzweigt sich in verschiedensten Erzählsträngen ambivalenter Charaktere. „Wien0815“ ist liebevolle Hommage an die Stadt Wien, die Kunst und das Leben in der Pandemie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wien 0815
Joyn AT
Wien 0815

Wien 0815

Alle 1 Staffeln und Folgen