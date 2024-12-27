Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien 0815

Marihuanakraut

Joyn ATStaffel 1Folge 4vom 27.12.2024
Marihuanakraut

MarihuanakrautJetzt kostenlos streamen

Wien 0815

Folge 4: Marihuanakraut

11 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 16

Ein Straßenmusiker und eine Schauspielerin lernen sich inmitten des Lockdowns kennen. Doch was wie eine Liebesgeschichte beginnt, verzweigt sich in verschiedensten Erzählsträngen ambivalenter Charaktere. „Wien0815“ ist liebevolle Hommage an die Stadt Wien, die Kunst und das Leben in der Pandemie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wien 0815
Joyn AT
Wien 0815

Wien 0815

Alle 1 Staffeln und Folgen