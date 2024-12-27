Wien 0815
Folge 5: Coronapolizei
11 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 16
Ein Straßenmusiker und eine Schauspielerin lernen sich inmitten des Lockdowns kennen. Doch was wie eine Liebesgeschichte beginnt, verzweigt sich in verschiedensten Erzählsträngen ambivalenter Charaktere. „Wien0815“ ist liebevolle Hommage an die Stadt Wien, die Kunst und das Leben in der Pandemie.
Genre:Comedy, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sophie Bösker