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Wien heute
Folge 1081: Wien heute vom 07.04.2026
19 Min.Folge vom 07.04.2026
Krieg und Preisantiege beeinflussen Reiseplanungen | Vergewaltiger zu 10 Jahren Haft verurteilt | Jugend überwiegend optimistisch eingestellt | Wien veranstaltet dutzende Song-Contest-Events | Verein "waff" fördert Bäckerei in Liesing | Kurzmeldungen | Hamster werden aus Favoritner Anlage umgesiedelt | Versteigerung von Star-Autogrammen im Dorotheum
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