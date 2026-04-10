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Wien heute
Folge 1084: Wien heute vom 10.04.2026
20 Min.Folge vom 10.04.2026
Tödliche Schüsse vor Wiener Lokal: Verdächtiger in Haft | Demo: heftige Kritik an geplanter Abschiebung | IHS und WIFO senken Wachstumserwartung | Wien startet Klimapakt mit Unternehmen | Hausbesetzung als Protest gegen Leerstand | Meldungen | Holztore am Burgtor werden restauriert | "Herz am Herd": Stars kochen für den guten Zweck
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