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Wien heute

Wien heute vom 10.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1084vom 10.04.2026
Wien heute vom 10.04.2026

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Folge 1084: Wien heute vom 10.04.2026

20 Min.Folge vom 10.04.2026

Tödliche Schüsse vor Wiener Lokal: Verdächtiger in Haft | Demo: heftige Kritik an geplanter Abschiebung | IHS und WIFO senken Wachstumserwartung | Wien startet Klimapakt mit Unternehmen | Hausbesetzung als Protest gegen Leerstand | Meldungen | Holztore am Burgtor werden restauriert | "Herz am Herd": Stars kochen für den guten Zweck

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