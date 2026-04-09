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Wien heute

Wien heute vom 09.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1083vom 09.04.2026
Wien heute vom 09.04.2026

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Folge 1083: Wien heute vom 09.04.2026

19 Min.Folge vom 09.04.2026

Besetzung in St. Marx von Polizei geräumt | Leasingautos können bald beschlagnahmt werden | Neue Nutzungsprojekte für Kirchenräume | Immer mehr Urlauber kommen per Zug zum Flug | ESC: Stadthalle setzt auf Inklusivität | Meldungen | Umgebautes Bellaria Kino sperrt wieder auf | Steiermark-Frühling am Rathausplatz

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