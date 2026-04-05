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Wilde Schlösser: Carcassonne
Folge 3: Wilde Schlösser: Predjama
43 Min.Folge vom 05.04.2026
Die Höhlenburg Predjama liegt im slowenischen Karst, einer Landschaft voller ungewöhnlicher Naturphänomene – von Kesseltälern bis zu scheinbar rückwärts fließenden Flüssen. In den weitverzweigten Höhlen leben seltene Arten wie der Grottenolm. Auch der Siebenschläfer gehört dazu. Mitten darin: die Burg des Ritters Erasmus, eingebettet in den Fels – lange uneinnehmbar, bis ein Verrat alles veränderte. Regie: Michael R. Gärtner Bildquelle: ORF/Taglicht Media/Arndt Brüning // APA-Images / Westend61 / Artur Bogacki
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Wilde Schlösser: Carcassonne
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