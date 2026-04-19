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Wilde Schlösser: Carcassonne
Folge 4: Wilde Schlösser: Neuschwanstein
43 Min.Folge vom 19.04.2026
Zwischen Schluchten, wilden Flüssen und unberührter Tierwelt leben Steinadler und Alpensteinböcke, die selbst steile Felswände besiedeln. König Ludwig II. wählte diese Landschaft als Rückzugsort und errichtete dort sein Märchenschloss Neuschwanstein, heute eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Bildquellen: ORF/Taglicht Media/© Hubert Schönegger | APA-Images / imageBROKER / Lilly
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Wilde Schlösser: Carcassonne
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