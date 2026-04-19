Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wilde Schlösser: Carcassonne

Wilde Schlösser: Neuschwanstein

ORF2Staffel 1Folge 4vom 19.04.2026
Wilde Schlösser: Neuschwanstein

Wilde Schlösser: NeuschwansteinJetzt kostenlos streamen

Wilde Schlösser: Carcassonne

Folge 4: Wilde Schlösser: Neuschwanstein

43 Min.Folge vom 19.04.2026

Zwischen Schluchten, wilden Flüssen und unberührter Tierwelt leben Steinadler und Alpensteinböcke, die selbst steile Felswände besiedeln. König Ludwig II. wählte diese Landschaft als Rückzugsort und errichtete dort sein Märchenschloss Neuschwanstein, heute eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Bildquellen: ORF/Taglicht Media/© Hubert Schönegger | APA-Images / imageBROKER / Lilly

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wilde Schlösser: Carcassonne
ORF2
Wilde Schlösser: Carcassonne

Wilde Schlösser: Carcassonne

Alle 1 Staffeln und Folgen