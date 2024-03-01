Das Schloss der ZweifelJetzt kostenlos streamen
William Tell - Im Kampf gegen Lord Xax
Folge 10: Das Schloss der Zweifel
53 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Xax verfolgt Will, der sich in einer Sackgasse befindet, als plötzlich ein geheimnisvolles Schloss auftaucht. Sind die Freunde gerettet?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
William Tell - Im Kampf gegen Lord Xax
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF