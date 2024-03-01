William Tell - Im Kampf gegen Lord Xax
Folge 4: Licht und Dunkelheit
53 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Leon gerät in Gefangenschaft, als William sich in eine Zitadelle einschleusen will. William muss sich auf eine Konfrontation vorbereiten, um seinen Freund zu retten.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF