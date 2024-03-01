William Tell - Im Kampf gegen Lord Xax
Folge 8: Das falsche Paradies
53 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Xax und Kreel haben durch HGehirnwäsche eine Spionarmee geschaffen. Das Volk von Kale soll durch Telepathie gefügig gemacht werden.
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF