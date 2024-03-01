William Tell - Im Kampf gegen Lord Xax
Folge 7: Kalems Geist
53 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Kalem will Kreel ausspionieren und bringt sich in Lebensgefahr. Nur William und Aruna können sich auf den Weg machen, um Wasser aus dem Kristallfluss zu holen.
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF