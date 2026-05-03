Das Ziegen-Tattoo / Lisa die VerkaufskanoneJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.05.2026: Das Ziegen-Tattoo / Lisa die Verkaufskanone
22 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6
Das Video der Mondziegen hat 10.000 Aufrufe erreicht und um das zu feiern, wollen sie sich ein Tattoo stechen lassen. // Bei einer Spendenaktion von Lisas Wissenschaftsclub fehlt es ihr an den nötigen Verkaufskünsten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4-6, Season 6-8: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon