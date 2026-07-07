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Willkommen bei den Louds

Die Neue / Die Supernasen

NickelodeonFolge vom 07.07.2026
Die Neue / Die Supernasen

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Folge vom 07.07.2026: Die Neue / Die Supernasen

22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6

Lincoln und seine Freunde versuchen, sich mit Kara, der Neuen, anzufreunden, als sie erfahren, dass sie an ein legendäres, verschollenes Comic-Heft kommt. // Miguel bittet Leni um Hilfe, um seine eigene Parfum-Marke bei Reininger's herauszubringen.

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