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Folge vom 07.07.2026: Die Neue / Die Supernasen
22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6
Lincoln und seine Freunde versuchen, sich mit Kara, der Neuen, anzufreunden, als sie erfahren, dass sie an ein legendäres, verschollenes Comic-Heft kommt. // Miguel bittet Leni um Hilfe, um seine eigene Parfum-Marke bei Reininger's herauszubringen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon