Willkommen bei den Reimanns
Folge 10: Campingbusausbau nach Reimann-Art
88 Min.Folge vom 17.12.2023Ab 6
Noch immer keine guten Nachrichten aus Texas: Der neue Bus, den Konny nach Hawaii holen will, ist immer noch nicht zugelassen. Kurzerhand machen die Reimanns einen Abstecher nach Deutschland, um sich bei einem befreundeten Wohnmobil-Händler ein paar nützliche Dinge für den Busausbau zu besorgen. Die Einkaufstour macht sie erst so richtig heiß auf die erste Tour mit ihrem Bus. Wann geht es endlich los? Und dann klingelt das Telefon. Ist das der ersehnte Anruf aus Texas?
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
