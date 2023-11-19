Tropensturm im Anmarsch! Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 6: Tropensturm im Anmarsch!
87 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6
Sturm auf Hawaii - riesige Bäume drohen, beim nächsten großen Tropensturm aufs Haus zu fallen. Bevor Manu und Konny auf die Suche nach ihrem Roadmobil gehen können, gilt es diese Gefahr zu eliminieren. Konny geht unter die Baumfäller, während Manu sich ihrer Kinderkleider-Kollektion widmet. Doch nicht nur die Motorsäge ist gefährlich, auch im Reimann'schen Beachhouse gibt's Ärger. Einbrecher und Randalierer machen ihnen das Leben schwer. Wird alles gut gehen?
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins