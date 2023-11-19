Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Reimanns

Kabel EinsStaffel 2Folge 6vom 19.11.2023
87 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6

Sturm auf Hawaii - riesige Bäume drohen, beim nächsten großen Tropensturm aufs Haus zu fallen. Bevor Manu und Konny auf die Suche nach ihrem Roadmobil gehen können, gilt es diese Gefahr zu eliminieren. Konny geht unter die Baumfäller, während Manu sich ihrer Kinderkleider-Kollektion widmet. Doch nicht nur die Motorsäge ist gefährlich, auch im Reimann'schen Beachhouse gibt's Ärger. Einbrecher und Randalierer machen ihnen das Leben schwer. Wird alles gut gehen?

