Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Ein Schulbus als Reisemobil: Werden die Reimanns in Texas fündig?

Kabel EinsStaffel 2Folge 7vom 26.11.2023
Ein Schulbus als Reisemobil: Werden die Reimanns in Texas fündig?

Ein Schulbus als Reisemobil: Werden die Reimanns in Texas fündig?Jetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 7: Ein Schulbus als Reisemobil: Werden die Reimanns in Texas fündig?

87 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 6

Weil sie auf Hawaii keinen geeigneten Schulbus finden, den Konny zum Reisemobil ausbauen kann, beschließen die Reimanns, nach Texas zu fliegen. Bevor es los geht, geht es erst noch zu einer großen Rum-Destillerie auf Hawaii, und Manu überwindet ihre Wellenphobie, um Wale zu beobachten. Frisch in Texas angekommen, besuchen sie ihren Sohn Jason und ihre Enkelsöhne, bevor sie sich den ersten Bus ansehen - allerdings in einem katastrophalen Zustand. Die Suche geht weiter.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen