Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 29.01.2023
87 Min.Folge vom 29.01.2023Ab 6

Nach über der Hälfte ihrer USA-Reise im Wohnmobil landen Konny und Manu auf einer Ranch im wilden Westen. Hier soll heute ein Viehtrieb stattfinden und die beiden Abenteurer dürfen dabei sein. Ein Kindheitstraum für Konny - doch genau hier hat Deutschlands bekanntester Cowboy ein Hutproblem. Auf dem Weg weiter an den Pazifik kommen sie auf der Suche nach einem lauschigen Schlafplatz vom Weg ab und enden in der Wildnis. Doch ausgerechnet hier öffnet sich das Tor zum Paradies.

