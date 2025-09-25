Willst Du mit mir gehen? (1/9)Jetzt kostenlos streamen
Willst Du mit mir gehen?
Folge 1: Willst Du mit mir gehen? (1/9)
Raus in die Natur, rein ins Herz! Michelle Pippan begleitet Singles auf der Suche nach ihrem großen Liebesglück! Zwischen Herzklopfen und Adrenalinkick werden die Date-Partner auf die Probe gestellt. Inhalt: In jeder der neun Sendungen begleitet das Publikum einen Single auf einer Wanderung, bei der sie bzw. er auf vier Kandidatinnen und Kandidaten trifft. Doch nur einer oder eine darf den Weg quer durch einige der schönsten Regionen Österreichs bis zum Ende gehen. In einer Mischung aus Romantik, Abenteuer und Unterhaltung verbindet die neue Dating-Sendung spannende Outdoor-Aktivitäten mit einer spielerischen Partnersuche, bei der sich die Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Herausforderungen beweisen müssen. Beim gemeinsamen Slacklinen, Klettern und Flussüberqueren ist jedenfalls jede Menge Teamgeist gefragt. In der ersten Folge ist Single Marlies auf der Suche nach der großen Liebe am Anninger: Inmitten der malerischen Weinberge bei Gumpoldskirchen ist sie auf der Suche nach dem Mann ihrer Träume. Auf ihrem Weg durch die traumhafte Kulisse voller Liebe und Überraschungen trifft Marlies auf mögliche Partner. Romantische Spaziergänge, intensive Gespräche und abwechslungsreiche Beziehungstests zeigen, wer wirklich zu ihr passt. Ob beim gemeinsamen Ausmisten eines Alpakastalls, beim Überwinden der Höhenangst am Kletterfelsen oder bei einer wackeligen Runde Paarakrobatik. Hier zeigt sich, ob die Chemie stimmt. Wer erobert Marlies’ Herz? Der Kärntner Auto-Tuner Omar, der mit selbstbewusstem, sicherem Auftreten und klaren Ansagen von sich zu überzeugen versucht? Der Tiroler Andreas, der mit vollem Einsatz um die Single-Dame wirbt und sogar seine Gitarre mitgenommen hat? Eine besondere Überraschung ist Kandidat Roman: Die beiden sind einander schon einmal begegnet. Wird aus der vermeintlichen Freundschaft diesmal mehr? Moderatorin Michelle begleitet Marlies auf ihrem Abenteuer. Im Auftrag der Liebe führt sie durch die Beziehungstests, steht Marlies und den Kandidaten in entscheidenden Momenten zur Seite und ist immer da, wenn es um die Frage geht: "Willst du mit mir gehen?" Bildquelle: ORF/Regine Schöttl
