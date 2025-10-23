Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 5vom 23.10.2025
56 Min.

Große Gefühle, leise Geständnisse und am Ende die alles entscheidende Frage: "Willst du mit mir gehen?" Die gebürtige Texanerin Audrey begibt sich im Burgenland auf die Suche nach der großen Liebe. Inhalt: Single Audrey sprüht vor Lebensfreude und Optimismus. Seit 2020 nennt die gebürtige Texanerin Salzburg ihr Zuhause, jetzt fehlt nur noch jemand, der ihr Herz höherschlagen lässt. Rund um Rust im Burgenland begibt sich die 27-Jährige auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Ihr Traummann? Einer, der genauso motiviert und optimistisch ist wie sie, aber vor allem jemand, der ihr Lachen teilt. Und diese Männer wollen ihr Herz erobern: Michael, genannt Lafi, bringt Tiroler Gelassenheit mit. Intensive Gespräche lassen tief blicken. Auch mit Kandidat David wird es persönlich – und beim Beziehungstest kommt das ein oder andere Geheimnis ans Tageslicht. Christian bringt als Masseur Fingerspitzengefühl und Ruhe mit. Überraschungskandidat Lucas möchte in einem letzten Speed Date Audreys Herz erobern. Große Gefühle, leise Geständnisse und am Ende die alles entscheidende Frage: „Willst du mit mir gehen?“ Bildquelle: ORF/TVfriends | ORF/Regine Schöttl

