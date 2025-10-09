Willst Du mit mir gehen? (3/9)Jetzt kostenlos streamen
Willst Du mit mir gehen?
Folge 3: Willst Du mit mir gehen? (3/9)
55 Min.Folge vom 09.10.2025
Christopher sucht die große Liebe hoch oben am Schöckl bei Graz. Zwischen Gipfelkreuz, Flirts und echten Gefühlen versuchen vier Männer, sein Herz zu erobern. Wer wird Christophers Traummann? Inhalt: Michelle Pippan begleitet Single Christopher in der dritten Ausgabe von "Willst du mit mir gehen" bei der Suche nach seinem Traummann. Am Schöckl bei Graz versuchen vier mögliche Traumprinzen zwischen Gipfelkreuz und echten Gänsehautmomenten dem 27-jährigen Christopher den Kopf zu verdrehen. Sie stellen sich intensiven Gesprächen, einer gemeinsamen Wanderung und spannenden Beziehungstests. Bildquelle: ORF/TVfriends/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Willst Du mit mir gehen?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1