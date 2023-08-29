Die Kebekus Geschwister vs. Motsi und Oti MabuseJetzt kostenlos streamen
Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show
Folge 1: Die Kebekus Geschwister vs. Motsi und Oti Mabuse
131 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 12
Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Motsi und Oti Mabuse an. In jeweils mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Welche Geschwister trauen sich gegenseitig mehr zu? Und wer kann das Finale am Spieltisch für sich entscheiden? Wer ist das bessere Geschwisterpaar?
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben