ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 26.09.2023
132 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12

Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Sandra und Jessica Schwarz an. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In jeweils mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".

