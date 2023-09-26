Die Kebekus Geschwister vs. Sandra und Jessica SchwarzJetzt kostenlos streamen
Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show
Folge 4: Die Kebekus Geschwister vs. Sandra und Jessica Schwarz
132 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12
Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Sandra und Jessica Schwarz an. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In jeweils mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben