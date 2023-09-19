Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 19.09.2023
131 Min.Folge vom 19.09.2023Ab 12

Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Julia und Johannes B. Kerner an. In mehrere Spielrunden müssen sie beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".

