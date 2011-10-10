Wir leben im Gemeindebau Staffel 2 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 1: Wir leben im Gemeindebau Staffel 2 Folge 1
49 Min.Folge vom 10.10.2011Ab 12
In der ersten Folge erleben wir ein Wiedersehen mit einigen uns schon bekannten Gemeindebaubewohnern. Otto Edelhauser, der Sänger und frischgebackene Single aus Wien, ist auf der Suche nach einer Frau. Am besten gewinnt er diese für sich, wenn er sein Talent – den Gesang – voll ausspielt, er wählt dafür eine Karaoke-Bar. Nach einigen schmalzigen Schnulzen verfängt sich eine nette Dame in Ottos Blicken und er kann punkten. Und Maxl aus Wien Simmering hat, nach einigen gescheiterten Versuchen, endlich seine eigene Gemeindebauwohnung bekommen. Stolz präsentiert er sie seinen Freunden. Leider kommt Maxls neue Lebenslage nicht ganz so toll an...
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
