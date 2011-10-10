Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 1vom 10.10.2011
49 Min.Folge vom 10.10.2011Ab 12

In der ersten Folge erleben wir ein Wiedersehen mit einigen uns schon bekannten Gemeindebaubewohnern. Otto Edelhauser, der Sänger und frischgebackene Single aus Wien, ist auf der Suche nach einer Frau. Am besten gewinnt er diese für sich, wenn er sein Talent – den Gesang – voll ausspielt, er wählt dafür eine Karaoke-Bar. Nach einigen schmalzigen Schnulzen verfängt sich eine nette Dame in Ottos Blicken und er kann punkten. Und Maxl aus Wien Simmering hat, nach einigen gescheiterten Versuchen, endlich seine eigene Gemeindebauwohnung bekommen. Stolz präsentiert er sie seinen Freunden. Leider kommt Maxls neue Lebenslage nicht ganz so toll an...

ATV
