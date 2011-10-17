Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir leben im Gemeindebau

Wir leben im Gemeindebau Staffel 2 Folge 2

ATVStaffel 2Folge 2vom 17.10.2011
48 Min.Folge vom 17.10.2011Ab 12

Herr Doser, bemerkenswerter Gemeindebaubewohner, neuerdings mit Hund, will seinem Viecherl eine kühlende Sommerüberraschung bescheren und kauft in einem Baumarkt ein aufblasbares Pool. Leider ist Herr Doser nicht so ganz firm mit dem Aufstellen dessen. Und als das Becken endlich steht und auch Wasser drinnen ist, hat Hund Meiranda überhaupt keine Lust mehr auf baden. Silvia, eine Bekanntschaft von Gerhard, ist fasziniert von Übersinnlichen Kräften, Geistern und Nahtoderlebnissen. Am liebsten hält sie sich unter ihrem an der Wohnzimmerlampe hängenden Mistelzweig auf. Dieser hält ihr nämlich die bösen Geister vom Leib. Wenn sie mit ihren Hunden spazieren geht, bekommt sie sogar Besuch von Krähen, die ihr zufliegen. Als Hexe vom Gemeindebau möchte sie aber nicht bezeichnet werden. Und Leo, selbsternannter Gemeindebaukalenderproduzent aus Wien Favoriten muss sich mit seinem Projekt geschlagen geben. Sein frecher Ton und der unmögliche Umgang mit den Damen passt dem restlichen Team ganz und gar nicht. Sie schmeißen ihn raus. Nun kann Leo wieder den Rasen in seinem Bau mähen und Blumen gießen.

ATV
