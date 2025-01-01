Wir leben im Gemeindebau Staffel 2 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 3: Wir leben im Gemeindebau Staffel 2 Folge 3
Herr Doser ist immer für eine Überraschung gut, aber dass der Feschack aus dem Gemeindebau auch Reiten kann, ist wirklich neu. Obwohl er schon seit 20 Jahren nicht mehr im Sattel saß, fühlt es sich für ihn nach den ersten paar Metern mit dem Wallach namens Ready eigentlich wie immer an. Dabei rückt Herr Doser auch damit heraus, dass er sogar schon einmal im Film auf einem Pferd zu sehen war. Der Titel? Nicht Jugendfrei... Währenddessen hat Ramona die Schnauze voll von Maxls Faulheit. Der Bursche muss sich endlich mal in Form bringen um dann vielleicht auch den Mädchen zu gefallen. Also schleppt Ramona Maxl in die Prater Hauptallee, wo er doch zumindest ein paar Kilometer in Rollerblades skaten soll. Aber schmeck‘s – nach nur 4 Minuten will Maxl nicht mehr und die beiden gehen für Maxls Wohnung shoppen. Dabei trifft der blonde Simmeringer seine Traumfrau, verliebt sich Hals über Kopf und bittet die schöne Blondine doch glatt um ein Date. Und Andy Berghofer, der ordentliche Mieterbeirat aus dem Karl Maiselhof, ist auf Nachtpatrouille. Am Samstagabend ist bei ihm im Bau immer was los. Und wahrlich muss er sich mit Hooligans, lärmenden Motorrad-Jungs und einem Böller herumschlagen. Alles kein Problem. Wirkliche Arbeit macht dem Mieterbeirat dann aber das Wechseln einer Glühbirne vor Stiege 2...
