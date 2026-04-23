Wir sind Song Contest (1/3): 70 Jahre größte Musikshow der WeltJetzt kostenlos streamen
Wir sind Song Contest
Folge 1: Wir sind Song Contest (1/3): 70 Jahre größte Musikshow der Welt
105 Min.Folge vom 23.04.2026
Große Show, große Gefühle: Barbara Schöneberger reist mit Stars durch 70 Jahre ESC-Geschichte. In der ersten von drei „Wir sind Song Contest“-Shows blickt Barbara Schöneberger auf 70 Jahre ESC zurück. Fragen zur Geschichte werden beantwortet, humorvolle Momente in Erinnerung gerufen und gezeigt, was aus früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde. Gemeinsam mit prominenten Gästen wird der Countdown zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien eingeleitet. Bildquelle: ORF
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