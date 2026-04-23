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Wir sind Song Contest

Wir sind Song Contest (1/3): 70 Jahre größte Musikshow der Welt

ORF1Staffel 1Folge 1vom 23.04.2026
Wir sind Song Contest (1/3): 70 Jahre größte Musikshow der Welt

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Folge 1: Wir sind Song Contest (1/3): 70 Jahre größte Musikshow der Welt

105 Min.Folge vom 23.04.2026

Große Show, große Gefühle: Barbara Schöneberger reist mit Stars durch 70 Jahre ESC-Geschichte. In der ersten von drei „Wir sind Song Contest“-Shows blickt Barbara Schöneberger auf 70 Jahre ESC zurück. Fragen zur Geschichte werden beantwortet, humorvolle Momente in Erinnerung gerufen und gezeigt, was aus früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde. Gemeinsam mit prominenten Gästen wird der Countdown zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien eingeleitet. Bildquelle: ORF

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