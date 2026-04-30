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Wir sind Song Contest

Wir sind Song Contest (2/3): Österreichs emotionalste Momente

ORF1Staffel 1Folge 2vom 30.04.2026
Wir sind Song Contest (2/3): Österreichs emotionalste Momente

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Folge 2: Wir sind Song Contest (2/3): Österreichs emotionalste Momente

101 Min.Folge vom 30.04.2026

Stars, Stories, starke Gefühle: Barbara Schöneberger führt durch 70 Jahre Song Contest. Barbara Schöneberger präsentiert die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Eurovision Song Contest. Gemeinsam mit Stars wie Nina Proll, Simone, Waterloo, Elisabeth Engstler, Thomas Forstner und Zoë Straub blickt sie auf Höhepunkte der ESC-Geschichte zurück. Musikalische Neuinterpretationen liefern unter anderem Pizzera & Jaus, Folkshilfe, Lucas Fendrich und COSMÓ. Außerdem kämpfen drei ESC-Fans in Spielrunden um begehrte Finaltickets. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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