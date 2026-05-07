Wir sind Song Contest (3/3): Die erfolgreichsten Hits und HeldenJetzt kostenlos streamen
Wir sind Song Contest
Folge 3: Wir sind Song Contest (3/3): Die erfolgreichsten Hits und Helden
101 Min.Folge vom 07.05.2026
Große Stimmen treffen auf große Stories. Diesmal dreht sich alles um legendäre ESC-Songs und ihre Protagonisten. Barbara Schöneberger spricht mit Nicole, Mark Seibert und Caroline Athanasiadis über persönliche Song-Contest-Erfahrungen. Chris Steger performt "Merci Cherie", Jeanette Biedermann "Ein bisschen Frieden". Tommy Cash präsentiert "Espresso Macchiato". In spannenden Spielrunden kämpfen Fans um die letzten Tickets fürs ESC-Finale in Wien. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF
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