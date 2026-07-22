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Wischen ist Macht

Wischen ist Macht: Ab in den Keller

ORF1Staffel 1Folge 26vom 22.07.2026
Wischen ist Macht: Ab in den Keller

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Wischen ist Macht

Folge 26: Wischen ist Macht: Ab in den Keller

27 Min.Folge vom 22.07.2026

Ein vermeintlich gewöhnlicher Auftrag bei einer Versicherung führt Michelle und ihr Team diesmal in eine Kellerbar. Als Valentin dort verdächtige Spuren entdeckt, nimmt der Arbeitstag jedoch eine unerwartete Wendung. Plötzlich deutet alles darauf hin, dass etwas Ernstes passiert sein könnte. Besetzung: Ursula Strauss (Michelle Sendracek) Stefano Bernardin (Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Luz) Zeynep Buyrac (Mira Petrenko) Manuel Sefciuc (Valentin Gradischnig) Lilian Jane Gartner (Zoe) Anton Noori (Benno Neuner) Patrick Seletzky (Gruppeninspektor) Katharina Haudum (Konstanze) Regie: Esther Rauch Buch: Harald Haller Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions

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