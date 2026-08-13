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Wischen ist Macht

Wischen ist Macht: Bombe

ORF1Staffel 1Folge 27vom 13.08.2026
Wischen ist Macht: Bombe

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Wischen ist Macht

Folge 27: Wischen ist Macht: Bombe

24 Min.Folge vom 13.08.2026

Chaos bei "Dreck.Weg.Sendracek“: Michelle ist mit den Gedanken bei ihrem Ex-Mann Hugo, dessen Freundin schwanger ist und der nun mehr Unterhalt fordert. Auch bei den abgehalfterten Rockstars geht es drunter und drüber: Pamela glaubt, schwanger zu sein, doch wer der Vater ist, bleibt offen. Johnny und seine Frau Janis haben derweil ganz andere Interessen. Besetzung: Ursula Strauss (Michelle Sendracek) Stefano Bernardin (Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Luz) Zeynep Buyrac (Mira Petrenko) Manuel Sefciuc (Valentin Gradischnig) Lilian Jane Gartner (Zoe) Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/

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