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Wischen ist Macht

Wischen ist Macht: Die Win-Methode

ORF1Staffel 1Folge 9vom 20.07.2026
Wischen ist Macht: Die Win-Methode

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Wischen ist Macht

Folge 9: Wischen ist Macht: Die Win-Methode

26 Min.Folge vom 20.07.2026

Michelle braucht für eine Förderung einen Coaching-Kurs und entdeckt dabei neue Ideen, um ihr Team anzuspornen. Als sie das Gelernte bei ihren Mitarbeitern in die Tat umsetzen will, läuft jedoch nichts wie geplant und die Situation gerät zunehmend außer Kontrolle. Besetzung: Ursula Strauss (Michelle Sendracek) Stefano Bernardin (Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Luz) Zeynep Buyrac (Mira Petrenko) Manuel Sefciuc (Valentin Gradischnig) Lilian Jane Gartner (Zoe) Julian Loidl (Markus Oberseer) Alice Prosser (Gökce) Diana Brachtl (Schülerin) Anna Gigerl (Jacqueline) Regie: Gerald Liegel Buch: Peter Hengl, Marc Schlegel Bildquelle: ORF/ORF

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