Staffel 1Folge 2vom 09.06.2026
WM-Vlog: So wohnt das ÖFB-Team bei der WMJetzt kostenlos streamen
WM-Vlog mit Paul Passler
Folge 2: WM-Vlog: So wohnt das ÖFB-Team bei der WM
1 Min.Folge vom 09.06.2026
Das ÖFB-Team residiert während der Fußball-WM im Ritz-Carlton Bacara in Goleta. ORF-Reporter Paul Passler war zu einem Lokalaugenschein im Luxushotel. Bildquelle: GEPA pictures/ Armin Rauthner
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WM-Vlog mit Paul Passler
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