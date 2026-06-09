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WM-Vlog mit Paul Passler

ORF2Staffel 1Folge 2vom 09.06.2026
WM-Vlog: So wohnt das ÖFB-Team bei der WM

WM-Vlog: So wohnt das ÖFB-Team bei der WMJetzt kostenlos streamen

WM-Vlog mit Paul Passler

Folge 2: WM-Vlog: So wohnt das ÖFB-Team bei der WM

1 Min.Folge vom 09.06.2026

Das ÖFB-Team residiert während der Fußball-WM im Ritz-Carlton Bacara in Goleta. ORF-Reporter Paul Passler war zu einem Lokalaugenschein im Luxushotel. Bildquelle: GEPA pictures/ Armin Rauthner

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WM-Vlog mit Paul Passler
ORF2

WM-Vlog mit Paul Passler

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