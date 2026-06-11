WM-Vlog: Santa Barbara: Perfektes Umfeld für ÖFB-TeamJetzt kostenlos streamen
WM-Vlog mit Paul Passler
Folge 3: WM-Vlog: Santa Barbara: Perfektes Umfeld für ÖFB-Team
1 Min.Folge vom 11.06.2026
Die Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft absolviert das ÖFB-Team an der University of California in Santa Barbara! Wie in den USA üblich, gibt es im Rahmen der Universität perfekte Sportinfrastruktur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WM-Vlog mit Paul Passler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2