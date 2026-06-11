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WM-Vlog mit Paul Passler

WM-Vlog: Santa Barbara: Perfektes Umfeld für ÖFB-Team

ORF2Staffel 1Folge 3vom 11.06.2026
WM-Vlog: Santa Barbara: Perfektes Umfeld für ÖFB-Team

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WM-Vlog mit Paul Passler

Folge 3: WM-Vlog: Santa Barbara: Perfektes Umfeld für ÖFB-Team

1 Min.Folge vom 11.06.2026

Die Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft absolviert das ÖFB-Team an der University of California in Santa Barbara! Wie in den USA üblich, gibt es im Rahmen der Universität perfekte Sportinfrastruktur.

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