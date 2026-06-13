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WM-Vlog mit Paul Passler
Folge 5: WM-Vlog: Rangnick-Verlängerung als strategischer Meisterzug!
2 Min.Folge vom 13.06.2026
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sagte dem AC Milan ab und bleibt bis zur EM 2028 beim ÖFB! "Das ist strategisch gesehen ein Meisterzug", so WM-Experte Andi Herzog über die Vertragsverlängerung von Rangnick. Kurz vor dem WM-Auftaktspiel gegen Jordanien gab das den Spielern vom mentalen Standpunkt her "einen Push". Bildquelle: ORF
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