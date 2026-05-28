Zwischen Machtspielchen und FußballfestJetzt kostenlos streamen
WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?
Folge 1: Zwischen Machtspielchen und Fußballfest
48 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
48 Teams, drei Gastgeber, ein Milliardenpublikum – doch hinter der XXL-WM stehen politische Spannungen und Machtfragen innerhalb der FIFA.
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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: :newstime